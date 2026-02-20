5.000 Euro Schaden

Heidelberg: 21-Jähriger baut unter Drogeneinfluss Unfall

Ein 21-jähriger Autofahrer beschädigt beim Ausparken einen Mercedes. Die Polizei stellt fest: Der Mann steht unter Drogen.

Bei einem Urintest bestätigt sich der Verdacht auf Drogenkonsum (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Heidelberg. Ein 21-Jähriger hat am Donnerstagmittag unter Drogeneinfluss in Heidelberg einen Unfall gebaut. Laut Polizei kam es gegen 13.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Tiergartenstraße zu dem Zusammenstoß. Der 21-jährige Mitsubishi-Fahrer touchierte dabei aus Unachtsamkeit beim Ausparken einen dort abgestellten Mercedes Benz Vito. An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Mann fuhr anschließend einfach davon.

Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und meldete sich bei der Polizei. Eine Polizeistreife konnte den Mitsubishi kurze Zeit später im Bereich der Berliner Straße in Fahrtrichtung Neuenheimer Feld anhalten und den Fahrer kontrollieren. Die Beamten stellten dabei fest, dass der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Bei einem freiwilligen Urintest zeigte sich, dass er Cannabis konsumiert hatte. Daraufhin musste der 21-Jährige eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Er muss sich nun wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Unfallflucht verantworten. (sig)

