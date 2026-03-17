Heidelberg: 52-jähriger Betrunkener flüchtet nach Autounfall
Ein 52-jähriger Autofahrer verursacht in Heidelberg bei einem Unfall erheblichen Schaden. Statt sich darum zu kümmern, flüchtet der stark alkoholisierte Mann.
Heidelberg. Ein 52-jähriger Autofahrer hat am Montagvormittag unter starkem Alkoholneinfluss einen Unfall im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 10.30 Uhr mit seinem Toyota auf der Straße Hirtenaue in Richtung Peterstaler Straße. Dort streifte er ein Paketzustellfahrzeug, wodurch ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro entstand. Anschließend flüchtete er unerlaubt von der Unfallstelle.
Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs notieren. Daraufhin traf die Polizei den Wagen und Fahrer bei der umgehend eingeleiteten Fahndung im Stiftsweg an. Bei der Kontrolle des 52-Jährigen stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Alkohltest ergab einen Wert von über zwei Promille.
Der Toyota-Fahrer sieht nun einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht entgegen. Sein Führerschein wurde zu den Akten genommen. (sig)