Verursacher fährt weg

Heidelberg: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Nach einem Zusammenstoß auf einem Radweg in Heidelberg sucht die Polizei Zeugen. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen - der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall.

Symbolbild Foto: Adobe Stock
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Heidelberg. Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Freitagvormittag auf dem Rad- und Gehweg der Liebermannstraße eine 66 Jahre alte Radfahrerin angefahren und sich danach entfernt. Wie die Polizei mitteilte, bog der Mann an der Einmündung zur Rohrbacher Straße in diese ein und missachtete dabei die Vorfahrt der 66-Jährigen, die auf dem Radweg der Rohrbacher Straße in südliche Richtung unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich schwer. Passanten beobachteten den Unfall und verständigten den Rettungsdienst. Nach der ersten medizinischen Versorgung brachte der Rettungsdienst die 66-Jährige in eine Klinik. Der Radfahrer blieb laut Polizei bis zum Abtransport der Verletzten an der Unfallstelle. Danach fuhr er weg, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere die Passanten, die zur Hilfe eilten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621 174 4111 entgegen.

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