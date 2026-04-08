Heidelberg: Supermarktkunde schlägt 22-Jährige in den Rücken

Heidelberg. Ein Kunde hat am vergangenen Donnerstag, 2. April, in einem Supermarkt im Einkaufszentrum Carré in der Heidelberger Kurfürstenalange eine weitere Kundin geschlagen. Wie die Polizei berichtete, wollte die 22-Jährige gegen 16.30 Uhr ihre Einkäufe an der SB-Kasse bezahlen, wofür sie an der Schlange vor der Bedienkasse vorbeigehen musste. Daher bat sie einen unbekannten Mann, sie vorbeizulassen.

Nachdem der Unbekannte nicht reagierte, versuchte sie, an ihm vorbeizugehen. Dabei wurde sie plötzlich von hinten geschubst und mehrfach in den Rücken geschlagen. Sie drehte sich um und erkannte den Mann, der sie zuvor ignoriert hatte. Die 22-Jährige erlitt durch die Schläge starke und länger anhaltende Schmerzen im Rücken. Mehrere Kunden eilten der Frau zu Hilfe.

Eine bislang unbekannte Dame wies den Mann verbal auf sein Verhalten hin. Er entfernte sich jedoch unbeeindruckt von der Örtlichkeit. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

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etwa 50 bis 60 Jahre alt

circa 1,90 Meter groß

sehr dünn

weiße, lockige oder krause Haare

weißer Vollbart

sprach mit Akzent, möglicherweise amerikanisch