Heidelberg: Supermarktkunde schlägt 22-Jährige in den Rücken
Ein Unbekannter schubst und schlägt in einem Heidelberger Supermarkt eine 22-jährige Frau. Die Polizei sucht Zeugen.
Heidelberg. Ein Kunde hat am vergangenen Donnerstag, 2. April, in einem Supermarkt im Einkaufszentrum Carré in der Heidelberger Kurfürstenalange eine weitere Kundin geschlagen. Wie die Polizei berichtete, wollte die 22-Jährige gegen 16.30 Uhr ihre Einkäufe an der SB-Kasse bezahlen, wofür sie an der Schlange vor der Bedienkasse vorbeigehen musste. Daher bat sie einen unbekannten Mann, sie vorbeizulassen.
Nachdem der Unbekannte nicht reagierte, versuchte sie, an ihm vorbeizugehen. Dabei wurde sie plötzlich von hinten geschubst und mehrfach in den Rücken geschlagen. Sie drehte sich um und erkannte den Mann, der sie zuvor ignoriert hatte. Die 22-Jährige erlitt durch die Schläge starke und länger anhaltende Schmerzen im Rücken. Mehrere Kunden eilten der Frau zu Hilfe.
Eine bislang unbekannte Dame wies den Mann verbal auf sein Verhalten hin. Er entfernte sich jedoch unbeeindruckt von der Örtlichkeit. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:
- etwa 50 bis 60 Jahre alt
- circa 1,90 Meter groß
- sehr dünn
- weiße, lockige oder krause Haare
- weißer Vollbart
- sprach mit Akzent, möglicherweise amerikanisch
Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221 18570 zu melden. (sig)