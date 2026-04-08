Zeugenaufruf

Heidelberg: Supermarktkunde schlägt 22-Jährige in den Rücken

Ein Unbekannter schubst und schlägt in einem Heidelberger Supermarkt eine 22-jährige Frau. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Heidelberg (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Heidelberg (Symbolbild).

Heidelberg. Ein Kunde hat am vergangenen Donnerstag, 2. April, in einem Supermarkt im Einkaufszentrum Carré in der Heidelberger Kurfürstenalange eine weitere Kundin geschlagen. Wie die Polizei berichtete, wollte die 22-Jährige gegen 16.30 Uhr ihre Einkäufe an der SB-Kasse bezahlen, wofür sie an der Schlange vor der Bedienkasse vorbeigehen musste. Daher bat sie einen unbekannten Mann, sie vorbeizulassen.

Nachdem der Unbekannte nicht reagierte, versuchte sie, an ihm vorbeizugehen. Dabei wurde sie plötzlich von hinten geschubst und mehrfach in den Rücken geschlagen. Sie drehte sich um und erkannte den Mann, der sie zuvor ignoriert hatte. Die 22-Jährige erlitt durch die Schläge starke und länger anhaltende Schmerzen im Rücken. Mehrere Kunden eilten der Frau zu Hilfe.

Eine bislang unbekannte Dame wies den Mann verbal auf sein Verhalten hin. Er entfernte sich jedoch unbeeindruckt von der Örtlichkeit. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

  • etwa 50 bis 60 Jahre alt
  • circa 1,90 Meter groß
  • sehr dünn
  • weiße, lockige oder krause Haare
  • weißer Vollbart
  • sprach mit Akzent, möglicherweise amerikanisch

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221 18570 zu melden. (sig)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidelberg: Täter bedroht 17-Jährigen mit Messer im Supermarkt
Mit Pesonenbeschreibung

Heidelberg: Täter bedroht 17-Jährigen mit Messer im Supermarkt

Ein Jugendlicher wird in einem Heidelberger Supermarkt erpresst. Der Täter flüchtet zu Fuß, die Polizei sucht Zeugen.

07.04.2026

Heidelberg: Grüner Lamborghini in Neuenheim zerkratzt
Zeugenaufruf

Heidelberg: Grüner Lamborghini in Neuenheim zerkratzt

In Heidelberg hatten es Unbekannte auf einen teuren Sportwagen abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

23.03.2026

Heidelberg: Mann schlägt 18-Jährigem nach Streit ins Gesicht
Blaulicht

Heidelberg: Mann schlägt 18-Jährigem nach Streit ins Gesicht

Der 43-jährige Mann schrie zunächst eine jugendliche Radfahrerin an. Als der sich der junge Mann einmischte, wurde der 43-Jährige handgreiflich. Die Polizei sucht Zeugen.

01.08.2025

Heidelberg: Ungeduldiger Kunde rastet in Supermarkt aus und schlägt Kassiererin 
Zeugen gesucht

Heidelberg: Ungeduldiger Kunde rastet in Supermarkt aus und schlägt Kassiererin 

Ein ungeduldiger Kunde ist in einem Supermarkt in Heidelberg ausgerastet und hat eine Kassierein geschlagen. Offenbar hatte ihm der Kassiervorgang zu lange gedauert - die Polizei sucht Zeugen.

25.04.2025

Heidelberg: Unbekannter schubst Hundebesitzerin nach Streit in Hecke - Polizei ermittelt
Blaulicht

Heidelberg: Unbekannter schubst Hundebesitzerin nach Streit in Hecke - Polizei ermittelt

Eigentlich wollte die junge Frau nur ihren eigenen Hund vor dem Vierbeiner des Unbekannten beschützen. Das versetzte den Mann aber in Rage.

21.02.2025