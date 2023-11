Weiterhin kommen unbegleitete minderjährige Ausländer – kurz UMA genannt – täglich in Deutschland an. Es handelt sich hierbei um Flüchtlinge, die ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten nach Deutschland einreisen.

Einige der jungen Menschen wünschen sich eine Unterbringung in einer Pflegefamilie. Das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises sucht deshalb Pflegeeltern, die bereit sind, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bei sich aufzunehmen. Sie sollten offen dafür sein, sich auf andere Kulturen, Religionen, Sitten und Gebräuche sowie Essgewohnheiten einzustellen, sich mit Themen wie Fluchterfahrungen und Pubertät auseinandersetzen können und über ein freies Zimmer verfügen. Wünschenswert wären darüber hinaus ein Internetzugang und geeignete Kommunikationsmittel, mit denen die jungen Menschen Kontakt zu Angehörigen in ihrer Heimat halten können.

Infos zu den Rahmenbedingungen und Voraussetzungen sowie dem weiteren Verfahren bei einer Aufnahme von Kindern und Jugendlichen in Familien gibt es unter:

Bei Interesse an der Aufnahme jugendlicher Geflüchteter können sich Bürgerinnen und Bürger täglich in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr unter der 06221 5222189 an das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises wenden.