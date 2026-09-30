Frau verletzt

Lampertheim: Lkw streift Radfahrerin und fährt weiter

Nach einem Zusammenstoß mit einer Fahrradfahrerin in Lampertheim ist ein Lkw einfach weitergefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Symbolbild Foto: Adobe Stock
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Lampertheim. Eine Fahrradfahrerin hat sich am Mittwochmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lastwagen in der Wormser Straße leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Radfahrerin auf Höhe der Hausnummer 75 in Richtung Innenstadt auf ihrer rechten Fahrbahnseite, als der unbekannte Lkw in Richtung Rosengarten unterwegs war und es im Begegnungsverkehr zu einem seitlichen Zusammenstoß kam. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Der Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Vermutlich bekam der Fahrer den Zusammenstoß nicht mit. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06206 94400 entgegen.

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