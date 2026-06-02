Polizei

Langfinger in Bensheim: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Bensheim sucht die Polizei Zeugen.

Eine Wohnung war vor den unbekannten Einbrechern nicht sicher. Foto: Adobe Stock
Eine Wohnung war vor den unbekannten Einbrechern nicht sicher.
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