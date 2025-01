Mannheim: Junger Autofahrer überschlägt sich auf Wilhelm-Varnholt-Allee (B37)

Mannheim. Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat sich in der Nacht auf Montag mit seinem Pkw auf der Wilhelm-Varnholt-Allee (B37) überschlagen. Der junge Mann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Der 21-Jährige wollte kurz nach 2 Uhr den Fahrstreifen wechseln und geriet auf Höhe des City-Airports in Fahrtrichtung Mannheim in den Grünstreifen. Daraufhin verlor er die Kontrolle über den Wagen, fuhr die Böschung hinauf und das Auto überschlug sich. Der Pkw blieb auf der Seite liegen, der Fahrer konnte sich selbst über das Fenster der Beifahrertür befreien. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, es entstand Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet und die Fahrbahn gegen 3.50 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (dls)



27.1.2025