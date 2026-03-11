Mit Täterbeschreibung

Mannheim: Taschendieb erbeutet 1.000 Euro Bargeld von 73-Jähriger

In einem Geschäft in der Mannheimer Innenstadt rempelt ein Mann eine 73-Jährige mehrfach an. An der Kasse fällt ihr auf: Der Geldbeutel ist weg.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Taschendiebstahl in Mannheim (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei sucht Zeugen zu dem Taschendiebstahl in Mannheim (Symbolbild).

Mannheim. Ein noch unbekannter Mann hat am Dienstag in einem Geschäft in der Mannheimer Innenstadt unbemerkt eine 73-Jährige bestohlen. Wie die Polizei berichtete, entwendete er dabei einen Geldbeutel aus dem Rucksack der Frau. Sie hielt sich zwischen 13.10 Uhr und 13.40 Uhr in einem Laden im Quadrat P22 auf, als ihr der Mann auffiel, der sie im Verlauf ihres Einkaufs mehrmals anrempelte.

Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige diese Ablenkungsmanöver gezielt nutzte, um unbemerkt an den Ledergeldbeutel der Seniorin zu gelangen. Erst als die 73-Jährige an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, fiel ihr der offene Rucksack und der Diebstahl ihres Geldebeutels auf. Zum Tatzeitpunkt befanden sich darin etwa 1.000 Euro Bargeld, Ausweisdokumente sowie diverse Karten.

Die tatverdächtige Person wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 30 bis 35 Jahre alt
  • etwa 1,70 Meter groß
  • schlanke Statur
  • helle Haare
  • bekleidet mit heller, sportlicher Oberbekleidung

Personen, die Hinweise zur beschriebenen Person geben können oder im genannten Zeitraum in der Mannheimer Innenstadt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621 12580 zu melden. (sig)

