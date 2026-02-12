Mannheim: Zwei 18-Jährige nach Randale-Tour in Käfertal festgenommen

Mannheim. Zwei 18-jährige Tatverdächtige sind am Donnerstagabend nach mehrfacher Sachbeschädigung im Mannheimer Stadtteil Käfertal festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei versuchten die beiden zunächst die Fensterscheiben eines Einfamilienhauses in der Deidesheimer Straße mit Steinen einzuwerfen. Als das jedoch misslang, flüchtete das Duo in Richtung des Rewe-Supermarktes in der Geschwister-Grünbaum-Straße.

Dort warfen sie erneut mit Steinen auf den Eingangsbereich des Lebensmittelgeschäftes. Anschließend warfen sie einen Blumentopf eine Treppe hinunter. Damit nicht genug: Von einem Parkhaus in der Dürkheimer Straße warfen sie Teile eines Gerüsts herunter und beschädigten ein Notausgangsschild sowie einen Bewegungsmelder. In der Mettlacher Straße rissen sie außerdem ein an einem Baum befestigtes Schild ab und traten zwei Lamellen aus einem Holzzaun heraus. Ein Zeuge beobachtete die 18-Jährigen und verständigte die Polizei. Die beiden Störenfriede wurden nach kurzer Verfolgung festgenommen.