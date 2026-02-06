Neckargemünd: 15-jähriges Mädchen seit Tagen vermisst
Die Polizei sucht öffentlich nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Neckargemünd, die seit mehreren Tagen vermisst wird.
Neckargemünd. Ein 15-jähriges Mädchen aus Neckargemünd ist seit mehreren Tagen verschwunden und wird von der Polizei öffentlich gesucht. Nach Polizeiangaben galt die Jugendliche seit Donnerstag, 22. Januar 2026, als vermisst. Zuletzt sah man die 15-Jährige am Mittwochmorgen, 21. Januar. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Mädchens. Als mögliche Hinwendungsorte galten der Raum Stuttgart, der Raum Offenbach sowie der Raum Eberbach.
Die Vermisste ist etwa 160 Zentimeter groß und wog rund 55 bis 60 Kilogramm. Sie hatte rötlich-braune, lange glatte Haare und blaue Augen. Auffällig waren ein Nasenpiercing in Herzform im rechten Nasenflügel sowie ein stark geschminktes Erscheinungsbild.
Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. (bw)