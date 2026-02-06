Bild im Beitrag

Neckargemünd: 15-jähriges Mädchen seit Tagen vermisst

Die Polizei sucht öffentlich nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Neckargemünd, die seit mehreren Tagen vermisst wird.

Seit dem 22. Januar sucht die Polizei nach einer 15-Jährigen aus Neckargemünd, deren Aufenthaltsort unbekannt ist. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Foto: Adobe Stock
Seit dem 22. Januar sucht die Polizei nach einer 15-Jährigen aus Neckargemünd, deren Aufenthaltsort unbekannt ist. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Neckargemünd. Ein 15-jähriges Mädchen aus Neckargemünd ist seit mehreren Tagen verschwunden und wird von der Polizei öffentlich gesucht. Nach Polizeiangaben galt die Jugendliche seit Donnerstag, 22. Januar 2026, als vermisst. Zuletzt sah man die 15-Jährige am Mittwochmorgen, 21. Januar. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Mädchens. Als mögliche Hinwendungsorte galten der Raum Stuttgart, der Raum Offenbach sowie der Raum Eberbach.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Vermisste ist etwa 160 Zentimeter groß und wog rund 55 bis 60 Kilogramm. Sie hatte rötlich-braune, lange glatte Haare und blaue Augen. Auffällig waren ein Nasenpiercing in Herzform im rechten Nasenflügel sowie ein stark geschminktes Erscheinungsbild.

Wer hat die vermisste Jugendliche gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Foto: Polizeipräsidium Mannheim
Wer hat die vermisste Jugendliche gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. (bw)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
14-Jährige aus Schwalbach am Taunus vermisst
Bitte um Hinweise

14-Jährige aus Schwalbach am Taunus vermisst

Schwarze Daunenjacke, dunkle Haare, weißes Schuhwerk: Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Jugendlichen. Was bislang bekannt ist.

23.01.2026

Eppelheim: 15-Jährige vermisst
Foto im Artikel

Eppelheim: 15-Jährige vermisst

Eine Jugendliche aus Eppelheim wird seit Freitag (9. Januar) vermisst. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen.

14.01.2026

Kriminalpolizei sucht zwei vermisste Frauen aus Bensheim
Bensheim

Kriminalpolizei sucht zwei vermisste Frauen aus Bensheim

Seit dem 4. Juni werden zwei Frauen aus Bensheim vermisst. Nun wendet sich die Polizei bei der Suche an die Öffentlichkeit und bittet um sachdienliche Hinweise.

10.06.2024

14-jähriges Mädchen aus Ludwigshafen wird vermisst
Polizei

14-jähriges Mädchen aus Ludwigshafen wird vermisst

Seit Donnerstagabend wird eine in Ludwigshafen wohnende 14-Jährige vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

15.03.2024

15-jährige Alisha B. aus Mannheim wird vermisst
Polizei

15-jährige Alisha B. aus Mannheim wird vermisst

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich die Teenagerin in einer hilflosen Lage befindet, und sucht Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort.

01.09.2023