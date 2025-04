Rhein-Neckar. Ab dem kommenden Freitag gibt es Einschränkungen im System der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv). Wie die GmbH in einer Pressemitteilung berichtet, wird das vertriebliche Hintergrundsystem modernisiert. So soll auch in Zukunft ein bequemer und unkomplizierter Service möglich sein.