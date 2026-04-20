Hoher Sachschaden

Viernheim: Unfall nach Reifenplatzer auf A6

Zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim führte ein geplatzter Reifen zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Auf der A6 kam es zwischenzeitlich zu Sperrungen.

Bei Viernheim kam es am Sonntag zu einem Unfall (Symbolbild.) Foto: Adobe Stock
Bei Viernheim kam es am Sonntag zu einem Unfall (Symbolbild.)

Viernheim. Ein geplatzter Reifen hat am frühen Sonntagmorgen auf der A6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim einen Unfall verursacht. Ein 24-jähriger Mann war kurz nach 4 Uhr mit einem Mercedes auf der linken Spur Richtung Heilbronn unterwegs, als der Reifen platzte. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen. Der Mercedes prallte zuerst gegen die linken Leitplanken. Danach schleuderte er nach rechts und stieß auch dort gegen die Leitplanken. Schließlich blieb das Auto auf dem Standstreifen stehen – entgegen der Fahrtrichtung. Der Wagen wurde stark beschädigt. Unter anderem rissen die linken Räder ab. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 60.000 Euro. Der Fahrer und die Insassen blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die rechte Spur.

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