350 Tänzer machen aus Hallenboden ein Tanzparkett

Wo normalerweise Schulsport stattfindet oder Handballspiele ausgetragen werden, dort werden am kommenden Sonntag, 22. Oktober, noch einmal mehr Schritte gezählt werden: Die Langenberghalle in Birkenau wird nämlich wieder zu einem Treffpunkt für Tänzer. Sie ist erneut Austragungsort des hessischen Landeswettbewerbs „Jugend tanzt“. Rund 350 Tänzer haben sich angemeldet, über 30 Gruppen werden ihr Können zeigen.

Der Landeswettbewerb des Hessischen Landesverband Tanz richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 26 Jahren aus allen Bereichen der Tanzkultur (Vereine, Tanzstudios, Schulen, freie Gruppen). Das Tanzturnier ist grundsätzlich in drei Altersgruppen und in fünf Kategorien eingeteilt: Show, Volkstanz, Ballett, Moderner Tanz und Urbaner Tanz. Bei der diesjährigen Auflage des Wettbewerbs gab es keine Anmeldungen für die Kategorie Volkstanz.

„Jugend tanzt“ ist ein Wettbewerb des Deutschen Bundesverband Tanz auf Landes- und Bundesebene. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen eine Chance zu geben, sich über die Grenzen der Bundesländer hinaus zu präsentieren. Der dritte Landeswettbewerb „Jugend tanzt“ findet am Sonntag, 22. Oktober, von 11 bis 17 Uhr in der Langenberghalle in Birkenau statt.

„Ich kann in einem Satz alles zusammenfassen: Wir sind endlich wieder auf dem Stand von vor der Pandemie beziehungsweise weit darüber hinaus“, sagt Nadine Stein, Vorsitzende des ausrichtenden Hessischen Landesverbands (HLV) Tanz, mit einem Lächeln. Stein, die ebenso Inhaberin des Birkenauer Tanzstudios Phantasie ist, leitet seit dem Jahr 2016 den HLV – und hat seitdem den Namen der Gemeinde Birkenau in der Tanzwelt etwas prominenter gemacht. Sie blickt zurück auf die beiden vergangenen hessenweiten Wettbewerbe, die seit 2018 in Birkenau ausgetragen werden, und – mit großer Vorfreude – auf die bereits dritte Auflage des Wettbewerbs, der in wenigen Tagen erneut in der Odenwaldgemeinde stattfindet.