Unfall

Auto überschlägt sich auf der A5 beim Fuchsbuckel

28-Jähriger aus dem Raum Frankfurt wird zwischen Heppenheim und Hemsbach schwer verletzt.

Mehrere Polizei- und Rettungsfahrzeuge waren am Sonntag auf der A5 im Einsatz. Foto: Adobe Stock
Mehrere Polizei- und Rettungsfahrzeuge waren am Sonntag auf der A5 im Einsatz.
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Auto überschlägt sich auf A5 – Fahrer schwer verletzt
Unfälle

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