Unfall Auto überschlägt sich auf der A5 beim Fuchsbuckel 28-Jähriger aus dem Raum Frankfurt wird zwischen Heppenheim und Hemsbach schwer verletzt. 22.03.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Adobe Stock Mehrere Polizei- und Rettungsfahrzeuge waren am Sonntag auf der A5 im Einsatz. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 8,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: