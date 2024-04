Bauwerke halten Erdbeben stand

Viele haben es gar nicht bemerkt: Am vergangenen Montag um 23.47 Uhr hat die Erde entlang der Bergstraße für wenige Sekunden gebebt. Das Epizentrum lag laut „Volcano Discovery“ in einer Tiefe von neun Kilometern südwestlich von Bensheim. Die Stärke von 1,4 auf der nach oben offenen Richterskala war für Menschen allerdings kaum spürbar. Im Zeitraum März 2014 bis April 2015 trat dagegen eine ungewöhnlich große Serie von Erdstößen im nördlichen Oberrheingraben auf. Während der Zeit wurden 356 Erdbeben mit Magnituden bis 4,2 aufgezeichnet, die bis in den vorderen Odenwald zu spüren waren und teilweise auch Risse an Häusern hinterließen.

„Erdbeben mit solchen Stärken würden unseren Bauwerken nichts anhaben“, ist sich Jochen Vogel, Sachgebietsleiter der Straßenbaubehörde Hessen Mobil, sicher. In der Tat: Schwerere Beben sind laut der „Wissensplattform Erde und Umwelt“ für die Region ohnehin nicht zu erwarten. Risikogebiete in Deutschland liegen da eher in der Kölner Bucht, südlich von Tübingen in der Schwäbischen Alb sowie im südlichen Rheingraben.

Bei Vogel und seiner Kollegin Dunja Fioriti laufen alle Informationen über das Großprojekt „Ortsumgehung Mörlenbach“ zusammen. Das „Hessen Mobil“-Team, dem Martin Kessler, Manon Brüstle und Lukas Mischler angehören, ist unter anderem dafür verantwortlich, dass Aufträge geplant, vergeben und entsprechend den Richtlinien umgesetzt werden.

Aktuell wird an der Überführung Überwaldbahn gearbeitet. Über 500 Tonnen Beton sind allein hierfür nötig.

Beton-Rezeptur entscheidend

Für die Ewigkeit werden die Talbrücke Reisen, der Tunnel Berkersklamm, die Unterführung Panoramastraße, die Überführung Überwaldbahn, die Talbrücke Mörlenbach und der Tunnel Kisselhöhe sicherlich nicht gebaut, aber Vogel schätzt die „Haltbarkeit“ auf mindestens 60 bis 70 Jahre. Großen Anteil daran hat der Beton. „Für jedes Bauteil gibt es eine andere Betonrezeptur“, sagt Vogel. Außerdem: „Es finden regelmäßig unabhängige Betonprüfungen statt“, so der Spezialist. Bei der Untersuchung von Probewürfeln könne man die Festigkeit kontrollieren. Ganz entscheidend sei auch der Luftporengehalt. Durch das Verdichten des Betons wird hier wie beim Schütten und Mischen eingetragene Luft ausgetrieben. Selbst nach sorgfältiger Verdichtung bleibt der Luftgehalt erhalten. Durch luftporenbildende Zusatzmittel kann absichtlich Luft im Beton erzeugt werden.

Der Frost- und Taumittel-Widerstand des erhärteten Betons wird dadurch erhöht. Grundsätzlich beeinträchtigt zu hoher Luftgehalt die Festigkeit. Insgesamt kann der Baustoff Beton massive Stöße absorbieren, was bedeutet, dass er hohe Druckkräfte aufnehmen kann. „Für auftretende Zugkräfte ist die Bewehrung im Betonfertigteil zuständig“, so Vogel. Nach Fertigstellung werden die Bauwerke alle vier bis fünf Jahre kontrolliert. „Sind Risse zu erkennen, wird das alles genau dokumentiert und gegebenenfalls reagiert“, so Vogel.

Infocenter Das Infocenter liegt am künftigen Abschluss zwischen der neuen B 38 und der Landesstraße L 3120.

liegt am künftigen Abschluss zwischen der neuen B 38 und der Landesstraße L 3120. Interessierte können sich über die Baumaßnahme informieren.

informieren. Herzstück des Infocenters ist die Visualisierung der neuen Umgehungsstraße. Die 3-D-Echtzeitsimulation bietet Besuchern die Möglichkeit für einen Blick in die Zukunft.

bietet Besuchern die Möglichkeit für einen Blick in die Zukunft. Das Infocenter dient als Startpunkt für Baustellenbesuche, die unter der Mailadresse suedhessen@mobil.hessen.de vereinbart werden können.

Baukosten von 215 Millionen Euro

Rund 3,9 km lang wird die Trasse am Ende sein, etwa 15 000 bis 20 000 Fahrzeuge täglich werden diese Umgehung nutzen, was zu einer erheblichen Entlastung des Ortskernes führen wird. Der Bund investiert rund 215 Millionen Euro für das Großvorhaben. Damit ist die „Ortsumgehung Mörlenbach“ aktuell das größte Verkehrsbauprojekt in ganz Hessen. Ursprünglich waren die Kosten deutlich niedriger kalkuliert, doch durch die Teuerung bei den Materialien und Baustoffen waren erste Berechnungen, die bei rund 100 Millionen Euro lagen, nicht mehr haltbar. Aktuell liegen die Arbeiten voll im Zeitplan, bestätigt Vogel. Die Fertigstellung des Gesamtprojektes 2027 sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht gefährdet.