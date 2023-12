Chöre übergeben 1200 Euro für Orgelsanierung

Der erste Advent war für die evangelische Kirchengemeinde Gorxheimertal ein ganz besonderer Sonntag: Die Vertreter des GV Gorxheim, Thomas Michael, des MGV Trösel, Bernhard Bessler, und der VoiceArt, Anna Onorato, übergaben Pfarrerin Dr. Vera-Sabine Winkler am Ende eines von den Konfirmanden gestalteten Gottesdienstes den Erlös des Benefizkonzerts, das im Oktober stattgefunden hatte. Insgesamt 1200 Euro hatten die Besucher des Konzerts sowie einige Mitglieder der Chöre für die Orgel gespendet. „Ein außergewöhnlich hoher Betrag, der zur Freude aller Beteiligten die finanzielle Belastung der Kirchengemeinde durch die Orgelsanierung weiter minimiert“, schreibt die evangelische Kirchengemeinde in ihrer Mitteilung.

"Eine Herzensangelegenheit"

Von den Gesamtkosten in Höhe von 40 600 Euro sind – der aktuelle Spendenerlös mitgerechnet – inzwischen 35 150 Euro abbezahlt. Bessler, Vorsitzender des GV Gorxheim/MGV Trösel, betonte in seiner Ansprache, dass es den Chören eine Herzensangelegenheit gewesen sei, die Kirchengemeinde beim Erhalt ihrer Orgel zu unterstützen, aus deren Registern ein ganzes Orchester zum Klingen kommen könne. Pfarrerin Dr. Winkler bedankte sich bei allen Beteiligten. An der großen Spendenbereitschaft für die Orgel zeige sich, wie sehr vielen Menschen in Gorxheimertal daran liege, dass Musik zum Lobe Gottes und zur Stärkung der eigenen Lebenskräfte erklingen könne: bei Konzerten und Gottesdiensten gleichermaßen.