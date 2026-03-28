Mundart-Kolumne

„De Schorsch“: Die Oane dischbediern zu loang, die Oannern garnedd

„De Schorsch“ moand, dass Merleboch unn Bäikene nedd weirrer ausenoanner laije kennde

In Merleboch war die Sidzung in dere Woch kurz. Foto: Philipp Reimer
In Merleboch war die Sidzung in dere Woch kurz.
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Mundart-Kolumne

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