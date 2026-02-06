"De Schorsch": Es dudd koa Saurier in Erleboch gäwwe
A woannse de Bäigdierpark awwel sou aussäh losse wie de Ourewäller Jurrässik Park.
Erleboch. De Schorsch iss emol bäis veschrocke, wierer in dere Woch vunn dem neie Foaldbload fer de Bäigdierpark in de Ourewäller Zeidung geläse hodd. Do häwwese doch gladd denn Jurrässik Park do naus nooch Erleboch veläigd – der midd denne bäise Dinosaurier, wie wou in denne Filme die Leid in sisch noi schneege, wie unseroans owends uff de Kaudsch die Kaddoffeldschibbs!
Äwwer koa Engschd: Ess dudd wäiklisch koan Tii-Rex im Bäigdierpark rumschlabbe. De Froindeskreis hodd sisch blouß gedenkd, dass dess e schäini Rekloame fer den Park wär, woann der uff de erschde Blick e bissel sou doheer kumme dudd, wie der Saurier-Zwinger in denne Filme. Die Leid schbringe hoald druff ou, woann woas e bissel gfährlisch und gehoimnisvoll aussäh dudd!
Konn jo soi, dass ball die Influjenzer vunn iwwerroal her nooch Erleboch kumme, um e Fodo fer Instagroam zu mache, wiese im Ourewäller Jurrässik Park woandle. Immerhie hodds dord jo a schunn emol denn Zebresel gäwwe – der war jo a äijendwie woas Exodisches, sou wie die Viescher in denne Dino-Filme. Alla iss dess gardnedd emol sou aig gschummeld.
Mundart-Kolumne „De Schorsch“
„De Schorsch“ ist eine Mundart-Kolumne, die jeden Samstag in der Odenwälder Zeitung erscheint. Autor ist WNOZ-Redakteur Wolfgang Arnold, der im Odenwald aufgewachsen ist - und für den das Hochdeutsche in der Schule die erste Fremdsprache war. Als Kabarettist und auf der Fastnachtsbühne pflegt er das „Ourewällerische“ und setzt sich für den Erhalt und die Verbreitung der Mundart ein.
Oan denne ehrne Schdell im Bäigdierpark dehd isch do äwwer noch e bissel woas drou drehe: Woannme do in Erleboch vunn unne ruff kimmd, missd schunn e groußi Mauer midd Schdacheldrood owwedruff unn e paar schdaike Leid in Uniform vornedrou schdäih. Damid dess rischdisch sou aussäh dudd, als woann do woas broandgfährlisches oigschberrd wär. Dass do hinnedrou blouß e paar Hängebauchsai oam Groas noache, dess brauch jo koans zu wisse.
Unn woannme e paar Flugsaurier hou will, konnme jo emol die Drachefliescher in Linnefels frooche, obbse ab unn zu emol e Rund iwwer Erleboch drehe.
Bis zum Negschdemol,
eiern Schorsch