Mundart-Kolumne De Schorsch klobbd des "Sackgebied" in die Tonn Wiesou de Kreis Bäigschdrooß uff oamol e „Sackgebied“ soi soll - unn warum dess dabbedd Zeig iss. von Wolfgang Arnold 29.08.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Sascha Lotz Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -25% 89,88 € im Jahr Statt 119,88 € nur 89,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: