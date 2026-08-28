Mundart-Kolumne

De Schorsch klobbd des "Sackgebied" in die Tonn

Wiesou de Kreis Bäigschdrooß uff oamol e „Sackgebied“ soi soll - unn warum dess dabbedd Zeig iss.

Foto: Sascha Lotz
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