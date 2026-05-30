Mundart-Kolumne

De Schorsch: Me solld im Winder emol nooch emm Baad gucke

Doann siehdme nedd erschd im Friehjohr, dass aussäh dudd wie die Boigruin in Linnefels

Is des die Ruin vun de Linnefelser Boig, orrer des Schwimmbaad vun Bäikene? Foto: Weber / WNOZ
Is des die Ruin vun de Linnefelser Boig, orrer des Schwimmbaad vun Bäikene?
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"De Schorsch": De Schorsch dudd in Bäikene soin Kombass rischde
Mundart-Kolumne

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Im Doal sinn se uffem rischdische Wäg – moanschmol
Mundart-Kolumne "De Schorsch"

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