Mundart-Kolumne De Schorsch: Me solld im Winder emol nooch emm Baad gucke Doann siehdme nedd erschd im Friehjohr, dass aussäh dudd wie die Boigruin in Linnefels von Wolfgang Arnold 30.05.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Weber / WNOZ Is des die Ruin vun de Linnefelser Boig, orrer des Schwimmbaad vun Bäikene? Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: