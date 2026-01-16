"De Schorsch": Merlebescher, verrigeld eier Wasserkessel!
In Bäikene laaft Erd-Eel aus de Dusch - sou deier iss es Wasser.
Merleboch/Bäikene. De Schorsch kennd sisch denke, dass die Merlebescher allminoanner ehr Wasserkessel alleweil feschd verriggeld häwwe. Vor laurre Engschd, dass die vunn Bäikene riwwerkumme unn sisch hoamlisch woas oabzabbe douhn. Weil a woann die dodebei vewischd wärn dehn unn Buus bezoahle missde, dess fer die oam Enn immer noch billischer wär, als dess woase dehoam fers Wasser bezoahle douhn.
In Bäikene isses jo groad sou, als woannde roines Erd-Eel aussem Kroone in den Kisch orre aus de Dusch laafe losse deschd – uff jeden Fall, woannde gugge duschd, wieveel Pennisch du dodefer berabbe muschd. Me kennd moane, die hehn ehr Wasserschbeischer dord aus Gold gebaud orre die Rouern defer midd Diamoande ausgeläigd.
Mundart-Kolumne „De Schorsch“
„De Schorsch“ ist eine Mundart-Kolumne, die jeden Samstag in der Odenwälder Zeitung erscheint. Autor ist WNOZ-Redakteur Wolfgang Arnold, der im Odenwald aufgewachsen ist - und für den das Hochdeutsche in der Schule die erste Fremdsprache war. Als Kabarettist und auf der Fastnachtsbühne pflegt er das „Ourewällerische“ und setzt sich für den Erhalt und die Verbreitung der Mundart ein.
Do muschde de ball schunn iwwerläije, obbs nedds gscheider iss, sisch enn Kaschde billisches Selzewasser, dess groad im Ougebood iss, zu holle unn dodemidd die Zäi zu budze, im Klo zu schbiele orre ess Gschärr sauwer zu mache. Ball isses souweid, dass die Leid moijends mimm Oamer oan de Besch schdäihn unn sisch e bissel Wasser fer de Doach hoamholle – unn blouß hoffe, dasse in Merleboch die Weschedz gscheid sauwer kriggd häwwe!
De Hoannes vunn wisawie hodd gemoand, ehr machd sisch awwel als immer owends soi Puulfässel midd Wasser voll, fäijerds mimm Bulldogg nooch Bäikene niwwer unn dudd dess doann dord lidderweis unner de Henn vekaafe. Woann sisch dess rummbabble dudd, fahrn ball rund um die Uhr die Toanklaschder midd billischem Wasser aus Merleboch. Rimboch unn Feerd uff de Schwarzmaikd nooch Bäikene. Wahschoinlisch sou loang, bis owwe im Doal enn Lidder Wasser doann äijendwoann a faschd sou veel koschde dudd, wie oamol midd Diesel vollgetoankd!
Bis zum Negschdemol,
eiern Schorsch