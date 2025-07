Mundart-Kolumne

"De Schorsch": "Schulzentrum?" – Blouß s’ Gümnasium!

De Schorsch regd sich uff, weil die nei Eiseboahn-Hoaldeschdell in Rimboch „Schulzentrum“ heeßt, obwohl do blouß des Gümnasium gleich nebedraa is.