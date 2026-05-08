Mundart-Kolumne „De Schorsch“: Woanns nooch Mumboch naus owwenoi gäihd Bei dem neie Roadwäg mäikd me, dasses im Ourewoald bugglisch iss. von Wolfgang Arnold 09.05.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: WNOZ Collage / Philipp Reimer Im Ourewoald isses bugglisch. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: