Mundart-Kolumne

„De Schorsch“: Woanns nooch Mumboch naus owwenoi gäihd

Bei dem neie Roadwäg mäikd me, dasses im Ourewoald bugglisch iss.

Im Ourewoald isses bugglisch. Foto: WNOZ Collage / Philipp Reimer
Im Ourewoald isses bugglisch.
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