Die Hussmouge regieren

In einem Fastnachtsumzug zogen rund 50 kleine und große Narren des Aschbacher Karnevalsvereins „Die Hussmouge“ am Samstagabend von der Kirche in Richtung Mehrzweckhalle. Dabei ertönte der Narrhallamarsch und fastnachtliche Musik über das Tal zur Halle hinüber. Damit waren Bürgermeister Dr. Sascha Weber und seine Mitarbeiter vorgewarnt, was jetzt gleich auf sie zukommen wird.

Bürgermeister muss kapitulieren

„Hier ist das Ding“

Gramlich hielt den Schlüssel unter großem Jubel und Helau in die Höhe und sprach die Reime: „Ehr Laid mer häwwes gschafft, der Widerstand is hiegerafft. De Schlissel is in unsre Hänn. Ich häb’s gewissd, des nimmt a gudes End.“ Dann reckte er den Schlüssel nochmals in die Höhe mit den Worten: „Hier ist das Ding – wir haben gewonnen.“ Die Aschbacher Narren überreichten dem Bürgermeister ein Geschenk, richteten sich dann in der Halle ein und machten sie zu ihrer guten Stube. „Hussmouge, Aschbach“ und nochmal „Aschbach helau“ war der Startschuss für die kommende Fastnachtskampagne. Die Festlichkeiten haben ihren Höhepunkt mit den Sitzungen am 19. und 20. sowie am 26. und 27. Januar. Der Vorverkauf findet am Samstag, 9. Dezember, ab 14 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. Aufgrund der Regenvorhersage beschlossen die Verantwortlichen der Aschbacher Vereine, die Straßenfastnacht in diesem Jahr in die Mehrzweckhalle zu verlegen. Nach der „friedlichen“ Stürmung der Aschbacher Mehrzweckhalle und der „Kapitulation“ von Bürgermeister Weber brauchten die Hussmouge nicht weit zu gehen.