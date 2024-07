Die Schweinepest ist im Kreis angekommen

Erstmals ist jetzt auch im Kreis Bergstraße ein totes Wildschwein positiv auf die Afrikanische Schweinepest (ASP) getestet worden. Das teilte am Samstag das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat mit. Der Kadaver wurde demnach westlich von Einhausen gefunden. Das tote Tier fiel einem ansässigen Landwirt am Rande eines Feldes auf, als er dieses mit einer Drohne absuchen ließ, um die Genehmigung für die anstehende Ernte einzuholen. Aufgrund der gültigen Restriktionen müssen Landwirte sicherstellen, dass ihre Flächen frei von Schwarzwild sind, ehe sie mit einer maschinellen Bearbeitung beginnen können.

Eine dem toten Wildschwein entnommene Probe wurde an das Hessischen Landeslabor nach Gießen überstellt. Am Freitagabend wurde dort nach Angaben des Ministeriums ein vorläufig positives Ergebnis auf das ASP-Virus festgestellt. Für die endgültige Bestätigung wurde die Probe zusätzlich an das bundeseigene Tierseuchenlabor des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) weitergeleitet. Trotz des noch ausstehenden Zweit-Befunds haben die zuständigen hessischen Behörden „sofort reagiert und eine Reihe notwendiger Maßnahmen eingeleitet“.

Erstmals auch Landesgrenze Baden-Württemberg überschritten

Nach ersten Erkenntnissen fallen damit im Landkreis Bergstraße rund 50 weitere schweinehaltenden Betriebe in die neu gezogenen Sperrzonen I und II. Erstmals seit dem Ausbruch der ASP in Hessen Mitte Juni, wird jetzt auch die Landesgrenze nach Baden-Württemberg überschritten. Zwar wurden dort noch keine positiven Befunde festgestellt, allerdings werden Teile der Stadt Mannheim und des Rhein-Neckar-Kreises zukünftig innerhalb der Sperrzonen I und II liegen.

Um ein weiteres Vordringen der Schweinepest in südlicher Richtung zu unterbinden, hat das Land sofort seine Strategie angepasst. Bei der Kadaversuche werden, in engem Schulterschluss mit dem Landkreis Bergstraße sowie den zuständigen Behörden in Baden-Württemberg, in den kommenden Tagen die Regionen entlang beider Seiten der Landesgrenze abgesucht.