Ein Blick in die Zukunft: Das Infocenter Ortsumgehung Mörlenbach

Infocenter seit Ende 2022

Bis es soweit ist geht allerdings noch einiges an Wasser die Weschnitz hinunter. Die Bauarbeiten sind aber in vollem Gange. Ortsausgang Mörlenbach Richtung Weiher befindet sich seit 2022 bereits ein Kreisel. Nimmt man die Ausfahrt, die später mal auf die neue Ortsumgehung führen wird, gelangt man nun auf den Parkplatz des Infocenters. Direkt neben dem Infocenter stehen zahlreiche Parkplätze zur Verfügung. Im Erdgeschoss befindet sich unter einer Reihe an Ingenieurbüros ein großer Besucherraum. Dort angekommen, fällt der Blick direkt auf eine große Leinwand. An den Wänden hängen Bilder von Eidechsen, Fledermäusen, Schmetterlingen und großflächige, bunte Baupläne. Außerdem fällt ein Regal auf, in dem gelbe Gummistiefel und Helme aneinandergereiht sind. Wenn das Wetter es zulässt, bietet Hessen Mobil Baustellenbegehungen an.