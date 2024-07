Ein Blick in die Zukunft: Das Infocenter Ortsumgehung Mörlenbach

Warum steht der Schutz der Fledermäuse so im Fokus?

Der Tierschutz ist in der Bundesrepublik bereits im Jahr 1972 in einem Tierschutzgesetz festgeschrieben worden. Besonders bei Baumaßnahmen wird dieser bereits während des Planfeststellungsverfahrens berücksichtigt. Bund, Länder und Kommunen lassen sich das viel Geld kosten.

Stehen Fledermäuse unter Naturschutz?

In Deutschland leben 24 heimische Arten von Fledermäusen. All diese Fledermäuse stehen unter Natur- beziehungsweise Artenschutz. Doch nur zwei dieser Arten sind nicht akut gefährdet. Gerade die Reduzierung des Lebensraumes sowie die Nahrungsknappheit sorgen für einen Rückgang der Populationen. Beides wird durch den Menschen hervorgerufen. Aus diesem Grund ist der Fledermausschutz besonders wichtig, obwohl dieser große Aufgaben und Projekte mit sich bringt.

Was ist geplant, um die Tiere beim Tunnelbau zu schützen?

Um sich auch in tiefer Dunkelheit orientieren zu können, haben die Fledermäuse ein perfektes Echo-Ortungssystem entwickelt. Die Tiere stoßen während des Fluges fortwährend laute Schreie im Ultraschallbereich (oberhalb 20 000 Hertz) aus, teilweise bis zu 100 in einer Sekunde. Während des Tunnelbaus werden deshalb sogenannte Irritationsschutzwände erstellt. Die dienen dazu, Tiere vor den vom Menschen verursachten Veränderungen zu schützen. Vor Inbetriebnahme der Strecke werden die Schutzwände wieder abgebaut.

Was genau bedeutet das für die Mörlenbacher Fledermäuse?

In Deutschland leben 24 Fledermausarten. Einige davon sind vom Aussterben bedroht. Archivbild.

Wie groß werden diese Lärmschutzwände sein?

Was ist zusätzlich geplant, um die Fledermäuse zu schützen?

Die Beleuchtung an der Baustelle, die vor allem nachts zum Tragen kommt, wird eine spezielle Beleuchtung sein, die die Fledermäuse nicht stört und irritiert.

Gelten die Richtlinien auch für den zweiten Tunnel Kisselhöhe?

Wann genau fangen die Arbeiten am Tunnel Berkersklamm an?

Die Vorbereitungen laufen aktuell auf Hochtouren. Die Aufträge für den Tunnel Berkersklamm sind seit wenigen Tagen vergeben und die sechsmonatigen Ausschreibungen damit beendet. Eine spannende Phase hat damit jetzt begonnen. Ende des Jahres wird es einen symbolischen Spatenstich geben. Baubeginn ist aber in den nächsten Wochen. Die Arbeiten finden rund um die Uhr statt. Umso wichtiger ist der Schutz der Fledermäuse, die besonders nachtaktiv sind.

Wie viele Fahrzeuge werden die neue Umgehung nutzen?

Rund 3,9 Kilometer lang wird die Trasse am Ende sein, etwa 15 000 bis 20 000 Fahrzeuge täglich werden diese Umgehung nutzen, was zu einer erheblichen Entlastung des Ortskernes führen wird. Der Bund investiert rund 215 Millionen Euro für das Großvorhaben. Damit ist die „Ortsumgehung Mörlenbach“ aktuell das größte Verkehrsbauprojekt in ganz Hessen. Ursprünglich waren die Kosten deutlich niedriger kalkuliert, doch durch die Teuerung bei den Materialien und Baustoffen waren erste Berechnungen, die bei rund 100 Millionen Euro lagen, nicht mehr haltbar.