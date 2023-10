Fahrradfahrer verunglückt in Gorxheimertal

Am Mittwoch, 25. Oktober, kam es zu einem Unfall auf der Oberflockenbacher Straße in Gorxheimertal: Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, stürzte kurz nach 12 Uhr mittags ein Fahrradfahrer auf dieser Strecke, ohne dass ein weiterer Verkehrsteilnehmer an diesem Unfall beteiligt war. Wie das Polizeipräsidium weiter mitteilt, wurde der Fahrradfahrer vorsichtshalber mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Oberflockenbacher Straße war auf Höhe des Bauhofs für rund 30 Minuten gesperrt. Die Strecke wurde gegen 13 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben.