Fürth: Bildung braucht mehr als Klassenräume

Fürth. Schule ist mehr als Unterricht. Schule ist ein Ort der Begegnung, der Entfaltung, des Ausprobierens – ein Raum, in dem junge Menschen auf das Leben vorbereitet werden. Doch all das braucht mehr als nur Lehrpläne und Klassenzimmer. Es braucht Unterstützung. Es braucht Menschen, die an Bildung glauben und sie aktiv mitgestalten. Genau das tut der Förderverein der Heinrich-Böll-Schule (HBS) in Fürth – und das seit nunmehr 50 Jahren.