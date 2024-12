Gleich mehrere Einbrüche in Gorxheimertal am Wochenende

Mehrmals schlugen Wohnungseinbrecher am Samstag (30. November) in Unter-Flockenbach (Gorxheimertal) zu. Zwischen 16.30 Uhr und 18.15 Uhr geriet ein Mehrfamilienhaus "Am Steinacker" ins Visier der Kriminellen. Die Täter drangen gewaltsam durch eine Terrassentür in das Gebäude ein und durchsuchten dort anschließend drei Wohnungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.