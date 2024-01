„Ich fühle mich im Rathaus willkommen“

Nach einem monatelangen Wahlkampf war das Ergebnis am Ende doch deutlich: 65 Prozent, also fast zwei Drittel der Gorxheimertaler Wähler, wollten, dass Frank Kohl die Nachfolge von Uwe Spitzer im Amt des Bürgermeisters antritt. „Nach 18 Jahren Germaid Fitz und 24 Jahren Uwe Spitzer müsste ich eigentlich 30 Jahre Bürgermeister bleiben“, witzelte ein gut gelaunter Rathauschef am Rande des Gespräches, das wir mit ihm geführt haben. Darin blickt Kohl auf seine ersten Arbeitstage zurück und umreißt die wichtigsten Themen, die in der Talgemeinde in diesem Jahr anstehen.