Kleine Tümpel sind in Rimbach eine große Hilfe für Amphibien

Es geht um den Erhalt der Artenvielfalt – aber auch um den Hochwasserschutz und die Gesundheit des Waldes. Die Gemeinde Rimbach hat jetzt einen Förderbescheid des Kreises Bergstraße in Höhe von 9612 Euro erhalten. Die Zuwendung fließt in „Maßnahmen zur Schaffung besonderer Lebensräume für einheimische Amphibien“. Für die symbolische Übergabe hatten sich die Protagonisten einen besonderen Ort ausgesucht: einen künstlich geschaffenen Tümpel im Gemeindewald am Fuße der Tromm.