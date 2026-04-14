Lindenfels: Sperrung auf B47 wegen Bauarbeiten an Bushaltestellen

Lindenfels. Ab Montag, 20. April, wird im Auftrag von Hessen Mobil die Bushaltestelle „Kirschenweg“ bei Lindenfels im Zuge der Bundesstraße B47 in beiden Fahrtrichtungen barrierefrei ausgebaut. Die gesamten Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Mai an. In dieser Zeit wird der Verkehr für den jeweiligen Bauabschnitt unter halbseitiger Sperrung an der Baustelle vorbeigeführt. Der Verkehr wird mittels einer Ampelanlage geregelt. Für die Bushaltestelle „Kirschenweg“ wird für die Dauer der Bauarbeiten eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, wie es in der Mitteilung von Hessen Mobil heißt.

Ausbau von sechs Bushaltestellen

Neben dem barrierefreien Umbau der Haltestelle, mit dem Hessen Mobil den gesetzlichen Auftrag als Straßenbaulastträger im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes erfüllt, wird auch der Komfort für alle Fahrgäste gesteigert. Der Ein- und Ausstieg wird komfortabler, da die Stufe zwischen der Wartefläche und dem Fahrzeug wegfällt. Zudem erhöht sich durch die neu gestaltete Auftrittsfläche die subjektive Sicherheit der Fahrgäste. Von der Maßnahme werden insbesondere Menschen mit eingeschränkter Mobilität profitieren, etwa Personen mit Kinderwagen, Kleinkindern, Gepäck oder Fahrrädern. „Der ÖPNV wird im ländlichen Raum sichtbarer und nutzerfreundlicher“, wird in der Mitteilung betont.

Auch neue Wartehäuschen

Die Maßnahme ist Teil eines Gesamtpakets zum barrierefreien Ausbau von sechs Haltestellen entlang der B47. Neben den beiden Bushaltestellen in Lindenfels werden zwei barrierefreie Bushaltestellen bei Reichelsheim/Gumpen und zwei weitere Haltestellen in Reichelsheim/Spreng ausgebaut.

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