Mathias Kellner in Fürth: Unterhaltsame Völkerverständigung im Schützenhof

Fürth. Es war phasenweise auch eine Art von Völkerverständigung: Hier der Liedermacher aus Niederbayern, dort die Menschen aus dem Odenwald – und dazwischen passte innerhalb kürzester Zeit kein Blatt Papier mehr. Der gefeierte Auftritt von Mathias Kellner am Freitag im Fürther Schützenhof zeigte vor allem eines: Egal, in welcher Ecke des Landes der Mensch heranwächst, die Geschichten, die sein Leben begleiten und prägen, die Gefühle, die ihn bewegen, sind überall dieselben. Und so dauerte es nicht einmal einen Song lang, bis das Band zwischen dem Bayern und den Odenwäldern fest geknüpft war.