Minos sucht ein neues Zuhause

Die Tierschutzinitiative ohne Grenzen sucht für „Minos“ ein neues Zuhause. Der Mitte April 2022 geborene, schwarze Mischlingsrüde, hat nur drei Beine. Wenn ein Hund auf drei Beinen durch sein Leben rennt, ist er vor allem eines – ein Hund mit all seinen Bedürfnissen. Das bedeutet, dass er rennen, toben und spielen und seine Menschen auf all ihren Wegen begleiten möchte. Er möchte all das tun, was Hunden eben Spaß macht. Und das geht. Minos, der Charmeur, begeistert nicht nur mit seiner liebenswürdigen Art, sondern auch mit seiner Intelligenz.