Letzte Ruhestätte

Rasenurnengräber jetzt auch als neue Bestattungsform in Schönmattenwag

Ab sofort sind in Schönmattenwag Bestattungen in Rasenurnengräbern möglich.

Auf den Friedhöfen in Unter- und Ober-Schönmattenwag sind nun Rasenurnenbestattungen möglich. Der Schönmattenwager Ortsbeirat dankt Klaus Sieber (dritter von links) für die Gestaltung. Foto: Ortsbeirat Schönmattenwag
