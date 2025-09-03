Letzte Ruhestätte Rasenurnengräber jetzt auch als neue Bestattungsform in Schönmattenwag Ab sofort sind in Schönmattenwag Bestattungen in Rasenurnengräbern möglich. 03.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Ortsbeirat Schönmattenwag Auf den Friedhöfen in Unter- und Ober-Schönmattenwag sind nun Rasenurnenbestattungen möglich. Der Schönmattenwager Ortsbeirat dankt Klaus Sieber (dritter von links) für die Gestaltung. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite