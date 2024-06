Riesenapplaus für den Doublesieger

Meister der Kreisoberliga und Kreispokalsieger sowie A- und D-Jugendmeister: Es war eine außergewöhnliche Saison mit herausragenden Erfolgen für die Fußballer des SV Fürth. Und diese fand nun mit einer stimmungsvollen Meisterschaftsfeier im proppenvoll besetzten Saal des Vereinsheims in der Goethestraße ihren würdigen Abschluss. So gab es noch einmal einen Riesenjubel für die Doublesieger, als sich am Ende alle Spieler auf der Bühne versammelten.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die erste Mannschaft der Fürther hatte nicht nur die Kreisoberliga trotz starker Konkurrenz mit ihrer spielerischen Klasse dominiert und mit fünf Punkten Vorsprung den Aufstieg in die Gruppenliga Darmstadt geschafft. Auch im Kreispokal trumpfte sie auf und setzte sich gegen die Gruppenligisten FSG Riedrode und TSV Auerbach sowie gegen den Verbandsliga-Meister SV Unter-Flockenbach durch. Im Finale wurde dann der klare Favorit und Verbandsligist ET Wald-Michelbach im Elfmeterschießen vor über 1000 Zuschauern geschlagen. Mit der Meisterschaft in der Kreisliga Dieburg/Darmstadt/Bergstraße/Odenwaldkreis und dem damit verbundenen Aufstieg in die Gruppenliga setzte die A-Jugend dem Ganzen noch die Krone auf.

„Ihr habt etwas bisher Einmaliges beim SV Fürth geschafft“, würdigte Vorsitzender Markus Stephan das Double der ersten Mannschaft. Neben der beeindruckenden Runde seien die Pokalspiele besonders spannend gewesen. „Ihr habt auch nach Rückständen nie aufgegeben und eindrucksvoll gezeigt, wozu unsere Mannschaft in dieser Saison in der Lage ist.“

Foto: Katrin Oeldorf Voll besetzt war das Vereinsheim des SV Fürth bei der Meisterschaftsfeier am Samstagabend.

Anschließend blickte Stephan auf die A-Jugendsaison zurück, in der er Trainer Oliver Endres unterstützt hatte. Dessen Arbeit sei die Grundlage für den späteren Erfolg gewesen. Welche Bedeutung die Meisterschaft habe, zeige sich daran, dass es 16 Jahre her sei, dass eine A-Jugendmannschaft des Vereins in der Gruppenliga gespielt habe.

Ehrung durch die Gemeinde

Den damaligen Abstieg hatte Stefan Berg als Spieler selbst miterlebt. Nun überreichte er als Vorsitzender des Ausschusses Mensch, Kultur und Sport zusammen mit Christiane Schuhmacher die Urkunden der Gemeinde Fürth. Stephans Hinweis auf den Abstieg sorgte für ein Lachen im Saal, wobei Berg dann die Lacher auf seiner Seite hatte, als er daran erinnerte, dass der heutige Leistungsträger der ersten Mannschaft, Nico Diefenbach, damals der Spielführer gewesen sei.

Der Kreisfußballausschuss war mit dem alten und dem neuen Kreisfußballwart vertreten. Am Samstagmorgen war Michael Wecht beim Kreisfußballtag zum Nachfolger von Reiner Held gewählt worden, der es sich als Klassenleiter der Kreisoberliga aber nicht nehmen ließ, den Meister selbst auszuzeichnen. In seiner Ansprache hob Held die Bedeutung der Jugendarbeit für die Zukunft der Vereine hervor und nannte den SV angesichts seiner großen Nachwuchsabteilung als ein leuchtendes Beispiel dafür. Zudem lobte er die gelungene Ausrichtung des Kreispokalfinales. Hier zeigte er sich noch immer begeistert von den vielen kleinen Nachwuchskickern, die die erste Mannschaft unterstützt hatten. In Vertretung von Kreisliga-Klassenleiter Stefan Lotz und der Bergsträßer Klassenleiterin Melitta Ernst übergab er zudem der A-Jugend den Meisterpokal – mit den Hinweisen, dass er zwar mit entsprechender Flüssigkeit gefüllt werden könne, es sich dabei aber um einen Wanderpokal handele.

Grußworte der Gastvereine

Grußworte und (Ball-)Spenden hatten Matthias Reinhard und Johannes Geisler vom FC Fürth, Stefan Jünger vom SV Lörzenbach, Josef D’Apuzzo vom Pokalfinalgegner ET Wald-Michelbach sowie Henrik Richter vom TV Fürth beziehungsweise von der HSG Fürth/Krumbach mitgebracht.

Für die sportliche Leitung ließ Valeri Biljuk die Meistersaison der Senioren Revue passieren. „Alles begann auf dem Sonnenhof“, erinnerte er an das Trainingslager in Klein-Aspach. Dort hätten Trainer Jochen Ingelmann, dessen akribische Arbeit Biljuk besonders erwähnte, die Co-Trainer Patrick Geissinger und Chris Diefenbach sowie Torwarttrainer Sascha Daab die Basis für den späteren Erfolg gelegt, indem sie den Fokus auf Disziplin und Konstanz legten. Nicht nur die Mannschaft, sondern auch der ganze Verein habe dann eine außergewöhnliche Entwicklung genommen, was er gerade an dem enormen Zuwachs an Fans sowie Kindern und Jugendlichen festmachte. Dankesworte hatte er ebenso wie der Vorsitzende vor allem für das Wirtschafts- und das Thekenteam parat, für alle weiteren Helfer und die Sponsoren.

Dank der Spieler

Für die Spieler überreichte David Hummel mit Unterstützung von Björn Kabel den Trainern, der sportlichen Leitung mit Biljuk, Mohammad Hodroj, Philipp Konrad, Sören Weise, Tobias Möke und Mirco Moll sowie Kassenwart Franz Bauer Präsente. Zur Ehrung des Meisters und Pokalsiegers rief Biljuk die Spieler einzeln auf die Bühne, um sie kurz vorzustellen. Passend zur Ehrung durch die Gemeinde kamen der Gemeindevertretervorsitzende Rainer Gemmel, Bürgermeister Volker Oehlenschläger und dessen französischer Amtskollege aus Thizy, Ludovic Cherpin, dazu.