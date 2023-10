Schüler der Ulfenbachtalschule in Wahlen probieren Judo aus

Eins lernten die Schüler der Wahlener Ulfenbachtalschule beim Schnuppertraining gleich zu Beginn: Aufwärmen ist im Judo sehr wichtig. Aber das geht auch spielerisch, wie Trainer Michael Herbst den Kindern der ersten bis vierten Klassen im Rahmen des vom Deutschen Judo-Verband initiierten „Tag des Judo“ zeigte. Insgesamt standen rund 170 Schüler auf der Matte, aufgeteilt in drei Gruppen, und waren mit einer Menge Spaß dabei, wie der Judo-Club Überwald mitteilt.

Spielerisch aufwärmen

Aber bevor die Schüler richtig in ihr Schnuppertraining einsteigen durften, kamen erst die Grundlagen dran: Herbst erklärte, was Judo eigentlich ist und wie die folgende Schnupperstunde ablaufen wird. Unterstützt wurde er dabei von den Trainerassistenten Leon Loos und Paul Scholz.

Nach der Theorie absolvierten die Kinder erst einmal ein paar lockere Runden auf den Judomatten, bevor Herbst sein Spiel „Körperteile“ in die Aufwärmphase einbaute. Es soll die Muskeln auf das anschließende Training vorbereiten. Bei dieser kindgerechten Übung wählte der Trainer ein Körperteil aus, das er laut ausrief. Die Kinder berührten daraufhin blitzschnell die Matte entweder mit dem entsprechenden Körperteil.

Schüler üben O-soto-otoshi

Auch wie man seinen Partner auf den Boden bringen kann, wurde demonstriert. Im Judo heißt eine Technik, das Bein richtig zu stellen, O-soto-otoshi. Dazu gehört auch, den Partner auf dem Boden mit einem Haltegriff festzuhalten oder sich selbst aus so einem Griff zu befreien. Auch das wurde ausgiebig geübt und war Teil des Schnuppertrainings.

Die Trainerassistenten Leon Loos und Paul Scholz zeigten zum Abschluss einige Würfe aus den höheren Schwierigkeitsgraden und die Schüler konnten am Ende des Schnuppertrainings noch Fragen an die Trainer stellen. Es war laut Judo-Club Überwald eine erfolgreiche Aktion: „Die Kinder hatten ihren Spaß und waren von dem Training begeistert. Manch einer wäre am liebsten sofort ins reguläre Training gekommen.“