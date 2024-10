So schön war der Kerweumzug in Fahrenbach

Wenn die Menschen scharenweise in den Ortskern pilgern, Autos sich am Wegesrand nahezu stapeln und jede Menge leere Weinflaschen die Mauern und Vorgärten zieren, dann ist wieder Kerweumzug im Fürther Ortsteil Fahrenbach. Bei bestem Wetter schlängelte sich am gestrigen Sonntag der Lindwurm durch die Gassen, und die Sonne strahlte mit den erwartungsvollen Kindern um die Wette.