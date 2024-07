Von Wald-Michelbach nach Brüssel: Alisa Appel arbeitet als Diplomatin

Die Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen Union ist das Bindeglied zwischen der Bundesregierung und den europäischen Institutionen. So erklärt Alisa Appelt aus Wald-Michelbach in einem ersten Gespräch ihren Arbeitsplatz. Es sei eine Art „Botschaft auf multilateraler Ebene“, die – angegliedert beim Europäischen Rat – die Bundesregierung in den jeweiligen Politikfeldern vertritt. Wie kommt man zu so einer nicht ganz alltäglichen Karriere? Diese und andere Fragen stellte ihr die WNOZ-Redaktion.

Liebe Frau Appel, wie und wann sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Diplomatin zu werden?

Alisa Appel: Ich glaube, es ist gar keine wirkliche Idee gewesen, sondern eine konsequente Karriereentscheidung. Nach dem Abitur [2011 am Überwald-Gymnasium in Wald-Michelbach, Anmerkung der Redaktion] war ich unsicher, welches Berufsbild zu mir passen könnte. Ich war immer sehr gut in Englisch und Politik und hatte immer die Idee, dass es etwas geben muss, wo sich diese beiden Felder kreuzen. Ich habe ein Studium abgebrochen und bin heute froh darüber. Mutig sein, hat sich ausgezahlt. Und es ist okay, nicht auf Anhieb zu wissen, was man sein will. Das ist ein Prozess. In meinem Fall ein längerer und steiniger, aber richtiger.

Und dann ging es für Sie gleich direkt nach Brüssel?

Appel: Nein. Um im Herzen des politischen Geschehens zu arbeiten, wollte und musste ich das anfangs erst einmal in unserer Hauptstadt tun. Erst im nächsten Schritt wollte ich europäische Politik von innen begreifen und etwas bewegen. Und zwar im Herzen Europas – in Brüssel. Ich war zuvor beruflich oft in Brüssel und beeindruckt, wie hocheffizient dort jeden Tag gearbeitet wird.

Wie meinen Sie das?

Appel: Neben den europäischen Gremien sitzt dort eine Vielzahl von Interessenvertretungen aus Drittstaaten, Wirtschaft und Kultur. Und alle arbeiten am Ende für dieselbe Sache: Europa. Das ist ein einmaliges Arbeitsumfeld. Mein jetziger Chef war auch in Berlin schon Teil meines Teams und hat mich mitgezogen und ermutigt. Das war der letzte Anschub, den ich brauchte, mich zu bewerben. An die Vorstellung, in Belgien zu leben, musste ich mich aber erst gewöhnen.

Heißt das, dass Ihnen der Abschied von der Heimat schwerfiel?

Appel: Ich war schon immer sehr ortsungebunden. Ich erinnere mich noch gut, wie mein ehemaliger Deutschlehrer vom Unterschied zwischen „Heimat“ und „Zuhause“ sprach. Diese Unterscheidung gibt es in fast kaum einer anderen Sprache. Mir wurde klar, dass ich überall zu Hause sein und alles zu meinem Zuhause machen kann. Meine Heimat ist nicht allein der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Es ist auch ein Gefühl oder es sind Menschen, an die ich mich erinnere. Das eröffnet mir viel Freiheit und die lebe ich.

Wie hat Ihre Familie auf Ihre berufliche Entscheidung reagiert?

Appel: Meine Familie hat mich immer bedingungslos bei allen Abenteuern unterstützt und mich in die Welt ziehen lassen. Dadurch schaffe ich schließlich auch die ein oder andere nette Gelegenheit für Besuche. Selbstverständlich ist eine gewisse Distanz schmerzhaft, unser Familienleben ist also nicht von einem spontanen Miteinander geprägt. Mein Freundeskreis erstreckt sich ebenfalls über viele Orte. Menschen bleiben, sofern beide Seiten dies auch möchten und dafür einen Einsatz zeigen. Ich habe Glück – diese Menschen gibt es für mich.

Zurück zu Ihrem Beruf. Welche Ausbildung haben Sie dafür durchlaufen?

Appel: Nach dem Studium brauchte ich erst einmal eine Findungsphase. Dann habe ich mich für ein duales Bachelorstudium „Public Administration“ bei der Stadt Darmstadt entschieden. Dort habe ich einige Jahre im Migrationsbereich gearbeitet und nebenbei als Dozentin an der Verwaltungsschule in Frankfurt unterrichtet. Ich hatte aber Lust, Gesetze nicht nur in der Praxis anzuwenden, sondern selbst Gesetzgebung und Leitlinien zu erarbeiten. Deshalb habe ich mich im Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) beworben. Zeitgleich habe ich meinen Master in European Governance abgeschlossen. Im BMI habe ich im Bereich Migrationskooperation eng an EU-Vorhaben auf nationaler Ebene gearbeitet. Das brachte den Stein ins Rollen.

Das waren die wichtigen Voraussetzungen?

Appel: Nein! Fließende Englischkenntnisse und sehr gute Französischkenntnisse werden ebenfalls vorausgesetzt.

Mussten Sie erst lernen, geduldig zuzuhören? Oder konnten Sie das schon immer?

Appel: Dem ist in der Tat so. Geduld ist ein wichtiges Merkmal. Ich musste und muss das auch immer noch lernen. Es ist besonders wichtig, allen Gesprächsparteien immer die gefühlte Sicherheit zu geben, dass man die jeweilige Position wahrnimmt, also aktiv zuhört. Dazu kommt, dass viele hochrangige Gespräche simultan verdolmetscht werden. Entsprechend hat man gefühlt zwei Sprachen im Ohr, also die Ausgangssprache im Raum und die deutsche oder englische Übersetzung über dem Knopf im Ohr. Da kann man schon mal den Faden verlieren. Und viel wird zwischen den Zeilen gesprochen, da man möglichst daran interessiert ist, auch schwierige Sachverhalte höflich, aber deutlich anzusprechen. Da kann ein „Ja“ auch schon mal „Nein“ heißen. Und das muss man lernen, situationsadäquat zu unterscheiden.

Welche persönlichen Eigenschaften, also Soft Skills, muss jemand für diesen Beruf unbedingt mitbringen?

Appel: Interkulturelle Kompetenz ist unabdingbar. Darunter zähle ich Toleranz, die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und Unvoreingenommenheit. Bestimmte Themen benötigen Einfühlungsvermögen und das richtige Timing. Mir ist wichtig, dass ich allen auf Augenhöhe begegne. Manchmal ist das persönlich schwierig, da meine eigene politische Meinung hier keine Rollen spielen darf, ich diese aber habe. Da muss ich unterscheiden, dass ich nicht als Privatperson im Raum sitze, sondern „Deutschland“ bin und die Bundesregierung vertrete. Ich glaube, man muss eine gewisse Schüchternheit ablegen. Oft bin ich bei großen Terminen allein und auf mich gestellt. Man sollte Lust haben, sich ständig mit vielen und unterschiedlichen Menschen auszutauschen. Dafür musste ich mir auch ein wenig den professionellen Small Talk aneignen. Außerdem ist die Fähigkeit, zu priorisieren, und Stressresilienz wichtig. Alle Informationen werden in Form von diplomatischer Korrespondenz nach Berlin übermittelt. Alles muss ständig verschriftlich werden und das präzise, korrekt und schnell. Man darf also keine Scheu vor ausgiebiger Berichterstattung haben.

Das erfordert sicher viel persönliches Engagement. Was müssen Sie dafür aufgeben?

Appel: Die Idee, dass es einfach nur ein Job ist. Tage sind oft unkalkulierbar und lang. Es gibt Sitzungen, die gehen bis spät in den Abend. Und Berichte sind noch unmittelbar danach zu erstellen. Feiertage, Wochenenden und Freizeit stehen im Bedarfsfall immer hinten an. Die Vorstellung, wie meine Woche ablaufen soll, kann sich am Montag sofort ändern.

Leidet darunter das Privatleben nicht auch ein wenig?

Appel: Privat kann ich mich leider nicht auf meine eigentliche Zuverlässigkeit berufen, denn ich sage auch berufsbedingt immer wieder Verabredungen ab. Auch Abschiede gehören zu meinem Alltag. Ständig wechselnde Kolleginnen und Kollegen, die auch zu privaten Bezugspersonen werden, müssen losgelassen werden. Meine Arbeit ist vom persönlichen Kontakt abhängig, Home Office ist nur selten realisierbar. Und mein eigentlicher Freundeskreis und meine Familie werden natürlich über Distanz gepflegt. Spontane Treffen sind nicht möglich und ein Anruf ist eben keine Umarmung.

Sie sind seit letztem November in der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der EU. Wie haben Sie Ihren ersten Tag in Brüssel erlebt?

Appel: Wie so oft in der Stadt war es regnerisch. Man geht nie ohne Regenschirm aus dem Haus. Ich weiß noch genau, dass ich sehr aufgeregt war. Ich war ein paar Tage zuvor mit meinem ganzen Besitz in ein neues Land ausgewandert. Auf der Straße wird nur Französisch oder Niederländisch gesprochen, daher war ich irgendwie überwältigt. Ich wurde sehr herzlich und familiär begrüßt. Wir sitzen schließlich alle im selben Boot. Wir sind in der Vertretung mehr als nur Kollegen und Kolleginnen. Gleich am ersten Tag musste ich in die Morgenrunde, wo alle politischen Mitarbeiter mit dem Herrn Botschafter anwesend waren. Somit wurde ich ins kalte Wasser geworfen und seitdem schwimme ich mit. Danach habe ich tagelang Gesetze und Bezugsdokumente und Vorhabenplanung gelesen, bis ich das Gefühl hatte, wirklich thematisch mitreden zu können.

Gibt es für Sie eigentlich einen typischen Tagesablauf? Wenn ja, wie sieht der aus?

Appel: Ich laufe jeden Tag eine halbe Stunde zur Arbeit. Das hilft mir, in meinem sonst so gesprächigen Tag zur Ruhe zu kommen. Ich habe zwar ein eigenes Büro in der Ständigen Vertretung, wechsle aber im Laufe des Tages zwischen Gebäuden der Europäischen Kommission, dem Rat und anderen Interessensvertretungen zu diversen Terminen. Alle Mitgliedstaaten treffen sich zu einer bestimmten Agenda in Referentensitzungen oder Ratsarbeitsgruppen. Ich stehe jeden Tag im Austausch mit den Fachreferaten im Auswärtigen Amt und BMI in Berlin. Mittagessen werden oft als informeller Austausch mit diplomatischen Mitarbeitern anderer Mitgliedstaaten oder der EU-Kommission genutzt. Am Nachmittag schreibe ich Berichte oder bin wieder in Sitzungen. Regelmäßig finden Termine am Abend statt. Länder, die die Ratspräsidentschaft innehalten, machen viele kulturelle Veranstaltungen, die immer interessant sind.

Welchen bekannten politischen Persönlichkeiten haben Sie schon die Hand geschüttelt?

Appel: Ich arbeite sehr eng mit Bundesministerin Faeser zusammen und begleite sie protokollarisch bei Innenräten. Viel passiert auf Arbeitsebene, da komme ich oft nicht an die großen Persönlichkeiten ran. Aber ich habe Kontakt zu engagierten Mitarbeitern in allen Abgeordnetenbüros. Deren Bedeutung wird viel zu wenig wahrgenommen. Wenn ich mir eine Gesprächspartnerin aussuchen könnte, wäre es Frau Baerbock. Ich habe großen Respekt vor ihrem Arbeitsalltag und vor ihrer Art, wie sie sich trotz all dem Stress zeigt.

Verraten Sie uns Ihre besten Verhandlungstricks?

Appel: Authentizität. Ich versuche Schwierigkeiten immer direkt anzusprechen und gestehe ein, wenn Positionen kontrovers sind, ohne die Hintergründe aufzudecken. Wir sind alle Menschen. Und umso besser die Atmosphäre, desto einfacher ist die Ausgangslage.

Gab es schon einmal eine Gesprächssituation, in der Ihnen die Worte fehlten?

Appel: Regelmäßig! Ich übe mich noch darin, darauf zu reagieren. Manchmal ist Schweigen keine schlechte Strategie. Auch positive Überwältigung kommt vor. Da muss ich mich manchmal kneifen und mir vor Augen führen, wie aufregend mein Arbeitsumfeld ist.

Bitte vervollständigen Sie den Satz: Diplomatie ist für mich …

Appel: … die Kunst des Verhandelns für gegenseitiges Verständnis hin zu friedlichen Lösungen.

Werden manchmal Erinnerungen an die Heimat wach? Und was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie einmal zu Besuch im Odenwald sind?

Appel: Meine Zeit am Überwald-Gymnasium war oft herausfordernd. Ich habe dadurch viel mentale Stärke mitgenommen, die mir in meinem Berufsalltag hilft. Ich bin der Meinung, dass Meinungs- und Lebensdiversität noch nicht überall gelebt wird und wünsche mir, meine Heimat würde verstehen, wie gut es uns dort allen am Ende des Tages geht. Der Odenwald ist wunderschön und ein sicherer Ort. Es ist ein Privileg, dort aufzuwachsen. Wenn ich nach Hause komme, freue ich mich immer auf die Fahrt von der Kreidacher Höhe nach Wald-Michelbach. Ich frage mich dann immer, woher so viel Unzufriedenheit kommt, wenn andere doch nichts haben. Wenn ich aber konkret werden darf, ich freue mich immer auf den vegetarischen Döner von Anatol und die Marzipanstange von Bäckerei Lipp. Das schmeckt nach Zuhause.

Welchen Rat möchten Sie jungen Menschen mitgeben?