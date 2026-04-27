Wald-Michelbach: Einbruch in Gadern
Im Wald-Michelbacher Ortsteil Gadern wurde eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.
Wald-Michelbach. Unbekannte sind zwischen Samstag und Sonntagabend in ein Einfamilienhaus in der Gaderner Straße im Wald-Michelbacher Otsteil Gadern eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Eindringline gewaltsam über die Terrassentür Zugang. Im Anschluss suchten sie nach Wertgegenständen. Ob sie dabei fündig wurden, ist noch unklar. Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim führt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 06252 7060 zu melden. (sig)