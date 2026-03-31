Kontrollen

Wald-Michelbach: Polizei kontrolliert 113 Fahrzeuge und zwei Spielotheken

Die Polizeistation Wald-Michelbach hat am Montag fast 140 Personen kontrolliert. In Hirschhorn nahmen sie zudem zwei Spielotheken unter die Lupe.

Die Wald-Michelbacher Beamten stellten einen Fall von Kennzeichenmissbrauch fest (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Wald-Michelbacher Beamten stellten einen Fall von Kennzeichenmissbrauch fest (Symbolbild).

Wald-Michelbach. Beamte der Polizeistation Wald-Michelbach haben am Montag zwischen 15 und 23 Uhr den Straßenverkehr sowie zwei Spielotheken in Hirschhorn kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten auf der L535 bei Siedelsbrunn, in der Ludwigstraße in Wald-Michelbach und auf der B37 bei Hirschhorn insgesamt 113 Fahrzeuge und 139 Personen. Dabei ahndeten sie acht Gurtverstöße sowie einen Fall von Kennzeichenmissbrauch und Urkundenfälschung. In Hirschhorn wurden am Abend zudem zwei Spielotheken in Hirschhorn kontrolliert. Die Polizisten stellten dort nach eigenen Angaben keine Verstöße fest.

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