Wald-Michelbach und Montmirail feiern 50 Jahre Städte-Partnerschaft

Zur Geschichte der Verschwisterung

Die ersten Verbindungen zwischen den beiden Kommunen gehen zurück auf José Fournier , seinerzeit Lehrer in Montmirail, der sie im Jahr 1965 knüpfte. Er war für seine Schüler auf der Suche nach Brieffreundschaften in Deutschland und stieß dabei auf das Überwald-Gymnasium, wie es auf der Homepage der Gemeindeverwaltung heißt. Im Jahr 1966 folgte eine erste Begegnung zwischen den Brieffreunden. In Wald-Michelbach kümmerte sich federführend Rainer Türk um die Wahrung der bestehenden Kontakte. Pünktlich zum Osterfest 1968 besuchte erstmals eine französische Schülergruppe Wald-Michelbach, der erste Gegenbesuch in Montmirail folgte wenige Monate später: Es war der Beginn des Schüleraustauschs und der Partnerschaft beider Schulen. Und auch in sportlicher Hinsicht kam es nicht nur zu einem Freundschaftsspiel der beiden Fußballmannschaften, sondern zu vielen weiteren Verbindungen.

Die Urkunden zur Verschwisterung wurden schließlich am 6. Juli 1975 in Wald-Michelbach und am 29. November desselben Jahres in Frankreich, dort sogar im Senat in Paris, unterzeichnet. Doch bei zweien sollte es nicht bleiben: „Als Mitte der Achtziger Jahre die Verantwortlichen der Gemeinde Hassocks nach geeigneten Partnergemeinden sowohl in Frankreich als auch in Deutschland suchten, wurden sie auf Montmirail und Wald-Michelbach aufmerksam“, heißt es auf der Homepage der Gemeindeverwaltung.