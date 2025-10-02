Fahrerflucht

Wald-Michelbach: Unfallflucht auf Tedi-Parkplatz

Ein schwarzer VW Golf wurde auf der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

(Symbolbild). Foto: Marco Schilling
(Symbolbild).
