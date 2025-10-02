Fahrerflucht Wald-Michelbach: Unfallflucht auf Tedi-Parkplatz Ein schwarzer VW Golf wurde auf der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. 02.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Marco Schilling (Symbolbild). Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Blaulicht Wald-Michelbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht Ein in der Ludwigstraße abgestelltes Fahrzeug wurde an der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. 28.05.2025 Blaulicht Polizei: Zeugen zu Unfallflucht in Wald-Michelbach gesucht Ein roter Pkw Mitsubishi Colt wurde auf dem Parkplatz "Am Bahndamm" stark beschädigt. 16.02.2025 Blaulicht Wald-Michelbach: Unfallflucht auf Parkplatz - 2.000 Euro Schaden Ein bisher unbekannter Autofahrer hat auf einem Parkplatz Unfallflucht begangen und einen Schaden von 2.000 Euro verursacht. Die Polizei sucht Zeugen. 15.02.2025 Schriesheim Fahrerflucht auf Parkplatz: Unbekannte Frau beschädigt PKW Zeugen gesucht: Die Polizei ist auf der Suche nach einer dunkelhaarigen Frau. 17.10.2024 Weinheim Fahrerflucht: PKW auf Parkplatz in Weinheim beschädigt Der Unfallverursacher soll einen weißen PKW fahren. Die Polizei bittet um Hinweise. 18.09.2024