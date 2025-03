Weinheim. Was kann es für einen Sänger, der über eine absolute Ausnahmestimme verfügt, Schlimmeres geben als eine Erkältung? Nach über einem Jahr steht Andreas Kümmert, Gewinner des ESC-Vorentscheides von 2015, erneut auf der Bühne des ausverkauften Muddy’s Clubs, diesmal deutlich angeschlagen. Und doch legt der kleine, korpulente Mann mit dem Zottelbart und dem Backstreet-Boys-T-Shirt seine ganze Seele in Songs wie „I’ve Got The Blues“ und „Hard Time“. Hätte er seine Grippe nicht erwähnt und sich dabei immer wieder demonstrativ an die Brust gefasst, so wäre seinen begeisterten Fans die Einschränkung gar nicht aufgefallen.