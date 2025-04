Blütenwegfest: Tausende entdecken die Heimat zu Fuß

Weinheim/Hirschberg. „Heimatkunde auf neun Kilometern.“ So könnte man nüchtern beschreiben, was sich da zwischen Weinheim und Großsachsen ereignet hat. „Pure Lebensfreude auf dem Blütenweg“ wäre dafür die emotionale, aber auch zutreffendere Variante. Denn in der Tat sah man auf dem für dieses Jahr ausgewählten Streckenabschnitt nur gut gelaunte Menschen und strahlende Gesichter.