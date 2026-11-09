Bürgerstiftung Weinheim: Kinderwünsche erfüllen
Ab dem 11. November warten 400 Christbaumanhänger an vier Standorten in Weinheim auf Menschen, die Kindern eine Freude machen wollen.
Weinheim. Die Bürgerstiftung Weinheim will mit ihrer Weihnachtsbaumaktion erneut rund 400 Kindern aus bedürftigen Familien eine Freude machen. Die Aktion unter dem Motto „Das Geschenk mit dem Lächeln“ findet bereits zum 17. Mal statt.
Ab dem 11. November um 14 Uhr hängen die Weihnachtswünsche an vier Standorten: in der Weinheim Galerie, im Marktkauf, im Rewe-Markt im Multzentrum und bei Amend. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, nimmt einen Anhänger vom Baum und besorgt das entsprechende Geschenk.
Die Geschenke müssen weihnachtlich verpackt bis spätestens 2. Dezember im Rathaus Schloss, Obertorstraße 9, Eingang A, erstes Obergeschoss, Zimmer 209, abgegeben werden. Caritas, Diakonie und die beteiligten Jugendämter verteilen sie anschließend an die Kinder. Gemeinsam mit diesen Einrichtungen und dem Amt für Jugend und Soziales wurden zuvor die Wünsche ermittelt.
Weitere Informationen gibt es auf Flyern und Aufstellern an den Standorten. Fragen beantwortet Gudrun Aisenbrey vom Vorstand der Bürgerstiftung unter Telefon 06201/9807805 oder per E-Mail an info@buergerstiftung-weinheim.de.