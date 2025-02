Die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 rückt näher, und im Wahlkreis Heidelberg-Weinheim treten engagierte Kandidatinnen und Kandidaten an, die ihre Region in Berlin vertreten möchten. Wer sind die Kandidaten, die diese Region in den kommenden vier Jahren im Bundestag repräsentieren wollen? Wir stellen die Kandidatinnen und Kandidaten vor.