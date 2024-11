Ein Linienbus des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) hat am Montagmittag gegen 13.30 Uhr für über eine Stunde den rechten Fahrstreifen an der Schulstraße/Ecke Bahnhofstraße in Weinheim blockiert. Nach Aussage des Fahrers hatte der Bus einen technischen Defekt. Der erste Gang ließ sich nicht mehr einlegen.